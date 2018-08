Am 19.07.2018 feierte Tilray sein Börsendebüt. Gestern legte das Unternehmen seinen Jahresbericht seit dem IPO vor. Das kanadische Cannabis-Unternehmen ist das erste mit einem Listing an der Nasdaq. In den letzten fünf Tagen kletterte das Papier von 42 US-Dollar auf über 62 US-Dollar. Anleger haben somit guten Grund zum Jubeln. Die Aktien von Tilray konnten am ersten Handelstag ...

