ACCENTURE ist die Nummer drei im Bunde. Die Kunden stehen Schlange. Accenture ist eine Art Unternehmensberater, der Geschäftsprozesse digitalisiert, aber auch auslagert und so den Unternehmen hilft, die Kosten signifikant zu senken. Börsenwert aktuell umgerechnet 87 Mrd. € und damit nur etwas weniger als SAP oder Salesforce. Accenture wächst um die 8 % p. a. und hatte zuletzt seine Umsatzprognose auf 9,5 bis 10 % Wachstum heraufgenommen. Mit KGV 22 für das kommende Geschäftsjahr operiert man auf einer Bewertungsebene vergleichbar mit der SAP-Aktie. Fazit: Ein Strauß aus allen drei Titeln (SAP, SALESFORCE und ACCENTURE) sollte mittel- bis langfristig attraktive Kursgewinne versprechen.



