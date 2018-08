Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidenheim (pta033/30.08.2018/13:00) - Der Vorstand der Beteiligungen im Baltikum AG hat soeben beschlossen, Anteile an einer Immobilien GmbH mit entsprechendem Gewinn zu veräußern.



Der Verkaufspreis beträgt 5.625 Euro, die Anschaffungskosten haben 3.125 Euro betragen.



Bezugnehmend auf unsere Ad-Hoc-Mitteilung vom 18.06.2018 betreffend dem geplanten Erwerb eines größeren Wohnobjekts, hat der Vorstand soeben beschlossen das Objekt zu erwerben.



