München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Neue Höchstleistung: ein Bugatti Chiron, in Originalgröße mit LEGO Technic Elementen nachgebaut, voll funktionstüchtig und von LEGO Technic Power Functions angetrieben, mit Platz für zwei Passagiere und einer Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h - der fahrbare LEGO Technic Bugatti Chiron zeigt, was mit LEGO Technic alles möglich ist.



Das LEGO Technic Modell in Originalgröße bildet die organische Formgebung des ikonischen Bugatti Chiron, des schnellsten Serienwagens der Welt, perfekt nach. Damit übertrifft es die Vorstellung dessen, was LEGO Konstrukteure beim Bau mit LEGO Elementen bislang für möglich hielten.



Der funktionstüchtige LEGO Technic Bugatti Chiron ist die erste große bewegliche Konstruktion, die mit mehr als 1.000.000 LEGO Technic Elementen gebaut wurde und ausschließlich durch Motoren mit LEGO Power Functions System angetrieben wird. Der Motor dieses 1,5 Tonnen schweren Wagens, der mit 2.304 Motoren und 4.032 LEGO Technic Getriebe-/Zahnrädern bestückt ist, erzeugt 5,3 PS und ein geschätztes Drehmoment von 92 Nm.



Lena Dixen, Senior Vice President von Product and Marketing bei der LEGO GmbH, zum fahrbaren LEGO Technic Bugatti Chiron: "Dieses Modell in Originalgröße ist in vielerlei Hinsicht eines der ersten seiner Art. Unser Ziel war es, die Grenzen unserer eigenen Vorstellungskraft zu sprengen. Seit über 40 Jahren können Fans jeden Alters dank LEGO Technic ihre Kreativität testen. Sie werden vor Bauherausforderungen gestellt und gefordert, mehr zu tun, als lediglich neue Designs zu konstruieren und neue Funktionen zu entwickeln. Unsere LEGO Technic Designer und die Ingenieure aus der Fabrik in Kladno, Tschechien, in der auch die beeindruckenden Modelle für die LEGO Stores und LEGOLAND Parks gebaut werden, haben sowohl beim Nachbau der ikonischen Formen des Chiron als auch bei der Vorbereitung dieses Modells auf echte Fahrten fantastische Arbeit geleistet. Dieses Beispiel zeigt das LEGO Technic System auf faszinierende Weise in Aktion und das damit verbundene Potenzial für kreative Neuerfindungen."



Eine faszinierende Leistung in Sachen Design und Technik



Von Weitem ist die Ähnlichkeit von Original und Nachbau verblüffend. Aus der Nähe betrachtet, fasziniert die komplexe äußere "Hüllen"-Struktur. Dieses Gewebe aus miteinander verbundenen dreieckigen Segmenten ahmt die bekannten Formen des Originals perfekt nach. Bei einem Blick in das Innere des Fahrzeugs wird deutlich, dass jedes Detail des Originalfahrzeugs sorgfältig und präzise mit LEGO Technic Elementen nachgebaut wurde - angefangen bei den Sitzen über das Armaturenbrett bis hin zum Lenkrad.



Das Modell ist mit einem Heckspoiler, einem Tachometer, Front- und Rückleuchten, einem abnehmbaren Lenkrad und einem Bremspedal ausgestattet, die alle voll funktionsfähig sind und aus LEGO Elementen bestehen. Somit ist der Nachbau für jeden LEGO Fan ein wahr gewordener Traum. Beim Bau wurden 339 verschiedene Arten von LEGO Technic Elementen verwendet. Die Entwicklung und Konstruktion dauerten über 13.000 Arbeitsstunden.



Eine Probefahrt wie keine andere



Ein einzigartiges LEGO Technic Auto in Originalgröße zu bauen ist nur die erste Herausforderung. Zu testen, ob es fährt, ist eine weitere. Und welcher Ort würde sich dafür besser eignen als der Ort, an dem der echte Chiron zum ersten Mal auf die Probe gestellt wurde: das Testgelände Ehra-Lessien in Deutschland - eine einzigartige Strecke, die für hohe Geschwindigkeiten ausgelegt ist.



An einem Wochenendnachmittag wurde das LEGO Modell auf die Strecke geschickt und fuhr zur allgemeinen Freude sofort. Obwohl die LEGO Technic Power Functions es nicht mit der erstaunlichen Geschwindigkeit von 420 km/h des echten Bugatti Chiron aufnehmen können, haben sie es doch geschafft, das Modell auf etwas mehr als 20 km/h zu beschleunigen. Ganz nach dem Motto: "Build for real".



Andy Wallace, der mehrere Siege bei den 24-Stunden-Rennen von Le Mans und Daytona und bei vielen weiteren errang, ist heute der offizielle Bugatti-Pilot: "Als ich den LEGO Technic Chiron zum ersten Mal sah, war ich sofort von der Präzision des Modells und der Authentizität beeindruckt. Tatsächlich ist es aus einer Entfernung von ungefähr 20 Metern noch nicht offensichtlich, dass ein LEGO Auto vor einem steht. Es ist schwer vorstellbar, wie viel Zeit und Mühe in die Konstruktion dieses Modells investiert wurden." Und weiter: "Den LEGO Chiron zu fahren war ein großartiges Erlebnis, das ich sehr genossen habe. Vor einigen Jahren hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich eines Tages tatsächlich ein LEGO Auto fahren würde!"



Der Chiron ist der ultimative Supersportwagen und die neueste Interpretation der Bugatti-Markenwerte Art Forme Technique. Mit einer nie zuvor von Serienfahrzeugen erbrachten Leistung von 1.500 PS, einem sagenhaften hohen Drehmoment von 1.600 Nm bei 2.000 und 6.000 U/min und zahlreichen technischen Innovationen setzt der Chiron in jeder Hinsicht neue Maßstäbe. Der Chiron ist auf Höchstgeschwindigkeit ausgelegt und erfüllt gleichermaßen höchste Ansprüche in Sachen Luxus, Komfort, Fahrbarkeit im Alltag sowie Langlebigkeit. Der Chiron vereint das Beste aus allen diesen Bereichen und verkörpert damit eine Konzeptharmonie, die ihn zu einem einzigartigen Supersportswagen macht.



Weitere Bilder und das vollständige Modelldatenblatt finden Sie unter: https://www.LEGOnewsroom.de https://www.bugatti.com/chiron-mediakit/



Hinweise für die Redaktion Der Bugatti Chiron von LEGO Technic in Originalgröße wurde bei der Veranstaltung Grand Prix Formula 1 in Monza, Italien, am 30. August zum ersten Mal vorgestellt. Informationen über die LEGO Veranstaltung in Monza, Italien, erhalten Sie auf Anfrage bei Serena Aquili unter der E-Mail-Adresse Serena.Aquili@LEGO.com.



Das Modell ist in vielerlei Hinsicht das erste seiner Art, ein echtes Unikat:



- erstes voll funktionales, lebensgroßes LEGO Technic Auto mit Selbstantrieb - erstes derart komplexes, nicht geklebtes LEGO Technic Modell - erstes großes Modell mit Antrieb durch LEGO Technic Power Functions Motoren - erstes selbstfahrendes, großes Modell mit LEGO Technic Elementen - erstmalige Erstellung neuartiger, transparenter LEGO Technic Elemente - erstmalige Erstellung von tragenden Flächen, ausschließlich bestehend aus LEGO Technic Elementen ... mit 58 verschiedenen maßgefertigten LEGO Technic Q Elementen



Fakten und Zahlen:



- Insgesamt mehr als 1.000.000 LEGO Elemente - 339 verschiedene LEGO Technic Elemente - Gesamte Montage ohne Kleber - Gesamtgewicht: 1.500 kg - Der Motor enthält: - 2.304 LEGO Power Functions Motoren - 4.032 LEGO Technic Getriebe-/Zahnräder - 2.016 LEGO Technic Querachsen - Theoretische Leistung von 5,3 PS - Drehmoment von schätzungsweise 92 Nm - Funktionaler Heckspoiler (bestehend aus LEGO Power Functions und Pneumatikteilen) - Funktionaler Tachometer (bestehend aus LEGO Technic Elementen) - Aufwand von 13.438 Arbeitsstunden für die Entwicklung und Konstruktion - Das Modell ist mit echten Bugatti Chiron-Rädern und dem echten Bugatti Chiron-Emblem ausgestattet.



Über die LEGO Gruppe:



Die LEGO Gruppe ist ein Familienunternehmen in Privatbesitz mit Firmensitz in Billund, Dänemark, und Hauptniederlassungen in Enfield, USA, London, UK, Shanghai, China, und Singapur. Das Unternehmen wurde im Jahr 1932 von Ole Kirk Kristiansen gegründet und ist heute, nicht zuletzt durch den weltberühmten LEGO Stein, einer der weltweit führenden Spielwarenhersteller. Getreu dem Leitsatz "Only the best is good enough" setzt sich das Unternehmen für die Entwicklung von Kindern ein und fördert und inspiriert die "Baumeister von morgen" durch kreatives Spielen und gleichzeitiges Lernen. LEGO Produkte werden auf der ganzen Welt verkauft und können online unter www.LEGO.com entdeckt werden. Weitere Informationen zur LEGO Gruppe, zu unseren finanziellen Ergebnissen und unserem sozialen Engagement finden Sie unter http://www.LEGO.com/aboutus.



LEGO, das LEGO Logo und die Minifigur sind Marken der LEGO Gruppe. © 2018 The LEGO Group.



Über Bugatti Automobiles S.A.S.



Bugatti Automobiles S.A.S. ist der Hersteller des ausgereiftesten Seriensportwagens. Seit ihrer Gründung im Jahr 1909 hat diese französische Luxusmarke ihren Hauptsitz in Molsheim im Elsass, wo von 2005 bis 2015 450 Veyrons produziert wurden und wo heute der neue Chiron in einer limitierten Stückzahl von 500 Autos von Hand gefertigt wird. Die Marke, die seit 1998 der Volkswagen Group angehört, hat 34 Händler und Servicepartner in 17 Ländern in Europa, Nordamerika, auf der arabischen Halbinsel und im asiatisch-pazifischen Raum. www.bugatti.com



OTS: LEGO GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/65052 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_65052.rss2



Pressekontakt: LEGO GmbH Pressestelle Christoph Offenberg Presse@LEGO.com



rabach kommunikation Adriana Jahns/Gabriela Icardi Tel.: +49 40 413 463 1-15 LEGO@rabach-kommunikation.de