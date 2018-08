SeniVita Sozial gGmbH: Vergütung der Genussscheine für 2017 wird noch in diesem Jahr ganz oder teilweise nachgezahlt - Jahresüberschuss für 2018 erwartet DGAP-Ad-hoc: SeniVita Sozial gGmbH / Schlagwort(e): Ausschüttungen/Prognose SeniVita Sozial gGmbH: Vergütung der Genussscheine für 2017 wird noch in diesem Jahr ganz oder teilweise nachgezahlt - Jahresüberschuss für 2018 erwartet 30.08.2018 / 14:04 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die SeniVita Sozial gGmbH (SVS) wird noch im laufenden Jahr die ausstehende Vergütung auf die Genussrechte und Genussscheine, deren Bemessungsgrundlage das Geschäftsjahr 2017 ist, ganz oder teilweise nachzahlen. Zwar müssen nach dem aktuellen Erkenntnisstand nicht liquiditätswirksame Abschreibungen auf die Beteiligung an der 100prozentigen Tochtergesellschaft SeniVita Social Care GmbH (SSC) vorgenommen werden, wodurch für 2017 ein Jahresverlust entsteht. Die vorhandenen Kapitalrücklagen sind jedoch ausreichend, um die Zahlung der Grundvergütung in Höhe von 7 Prozent auf die börsennotierten Genussscheine zu ermöglichen, wie die Abstimmung dazu mit Gutachtern und dem Jahresabschlussprüfer ergeben hat. Ob die Nachzahlung im laufenden Jahr ganz oder teilweise erfolgt, kann erst nach Feststellung und Prüfung des Jahresabschlusses der SVS für 2017 festgelegt werden. Diese kann final jedoch erst erfolgen, wenn auch die Prüfung des Jahresabschlusses der Tochtergesellschaften SeniVita Social Care GmbH und SeniVita Social Estate AG abgeschlossen ist, die voraussichtlich noch den September über andauern wird. Für das Jahr 2018 erwartet die Geschäftsführung der SVS - auch aufgrund von Sondereffekten aus Immobilienverkäufen - wieder einen Jahresüberschuss. Wie bereits gemeldet, verzeichnete die gemeinnützige Gesellschaft im operativen Bereich im ersten Quartal 2018 nach vorläufigen Zahlen ein positives Ergebnis von 2,2 Mio. Euro (Vorjahr: 0,4 Mio. Euro), davon 1,9 Mio. Euro aus einem Immobilienverkauf. Die SVS betreibt derzeit selbst drei Pflegeeinrichtungen für schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche und erzielt zudem Grundstückserträge als Eigentümer von Pflegeimmobilien. 30.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SeniVita Sozial gGmbH Parsifalstraße 31 95445 Bayreuth Deutschland Internet: www.senivita-sozial.de ISIN: DE000A1XFUZ2 WKN: A1XFUZ Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 719145 30.08.2018 CET/CEST

