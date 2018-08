Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Berlin (pta035/30.08.2018/14:00) - Die TELES AG, der in Berlin ansässige Anbieter von Cloud-basierter Kommunikationstechnologie, führt erste Gespräche mit potentiellen strategischen Investoren. Das Unternehmen, das an der Frankfurter Börse (Prime Standard) gelistet ist, entwickelt und liefert Software für Unified Communications as a Service (UCaaS), die die Vorteile mobiler und Festnetz-Kommunikation verbindet. Die Kundenbasis von TELES umfasst TelCos und Service-Anbieter in mehr als 65 Ländern, darunter z.B. T-Mobile Austria. Nach Einschätzung der Gartner-Group ist die Internet-basierte Telekommunikation durch UCaaS in den nächsten Jahren der am stärksten wachsende Sektor der Geschäftskundenkommunikation: Die Unternehmen ersetzen ihre bisherigen Telefonanlagen (PBX) durch Cloud-basierte Dienste.



Mit einem strategischen Investor will die TELES AG einen Wachstumsschub erreichen, mit dem sie ihre Position auf dem Zukunftsmarkt der Unified Communications nachhaltig stärken kann. Auch wegen der international zunehmenden Besorgnisse über Datensicherheit verspricht sich die TELES als Europäischer Anbieter weltweit sehr gute Absatzchancen. Neben der Investorensuche hat das Unternehmen zur Stärkung seiner Finanzposition auch Einsparmaßnahmen beschlossen.



Die TELES AG hat das auf Investorensuche und Verhandlungsführung spezialisierte Beratungsunternehmen Leo-Impact Consulting GmbH, Berlin, mit der weltweiten Investorenansprache und Transaktionsbegleitung beauftragt.



Der Vorstand TELES AG Informationstechnologien



