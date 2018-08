Hier geht's zum Video

In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger - und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Amazon, Apple, Tesla, Orocobre, Millennial Lithium Tele Columbus und Steinhoff. Amazon hat die 2.000-Dollar-Marke erreicht. Das neue Kursziel von Morgan Stanley liegt sogar bei 2.500 Dollar. Auch die Apple-Aktie hat ein Rekordhoch erreicht. Beginnt am 12. September ein neuer Super-Zyklus. Darüber hinaus geht es in Maydorns Meinung um die anhaltende Schwäche der Tesla-Aktie, gute Nachrichten und gute Kurse aus dem Lithium-Sektor und um die jüngsten Kurskapriolen der "Börsen-Sorgenkinder" Steinhoff und Tele Columbus.