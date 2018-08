artec technologies AG: Im ersten Halbjahr 2018 mit positivem Ergebnis und damit deutlich über den Erwartungen DGAP-Ad-hoc: artec technologies AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis artec technologies AG: Im ersten Halbjahr 2018 mit positivem Ergebnis und damit deutlich über den Erwartungen 30.08.2018 / 15:17 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. artec technologies AG: Im ersten Halbjahr 2018 mit positivem Ergebnis und damit deutlich über den Erwartungen Diepholz/Bremen - 30. August 2018: Die artec technologies AG (ISIN DE0005209589), Spezialist für Media Intelligenz und Videosensorik sowie benutzerdefinierten Anwendungen in der Analyse von audiovisueller Daten in Echtzeit, hat nach vorläufigen Berechnungen im ersten Halbjahr 2018 wie geplant Umsatz und Ergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich verbessert. Der Umsatz stieg von 0,6 Mio. Euro auf 1,4 Mio. Euro. Das EBITDA hat sich von -0,41 Mio. Euro auf 0,2 Mio. Euro und das EBIT von -0,5 Mio. Euro auf 0,05 Mio. Euro verbessert. Das Halbjahresergebnis nach Steuern liegt bei 0,16 Mio. Euro, nach -0,59 Mio. Euro im Vorjahr. Die Eigenkapitalquote liegt bei komfortablen 90% und die Umsatzrentabilität bei 11,7%. Damit war die Ertragsentwicklung deutlich besser als erwartet. Ursprünglich sollte erst in der traditionell stärkeren zweiten Jahreshälfte ein positives Ergebnis erzielt werden. Der Halbjahresabschluss 2018 steht voraussichtlich am 17. September 2018 auf www.artec.de/de/investor-relations/finanzberichte-zum-download.html zum Download zur Verfügung. Diepholz, 30. August 2018 Der Vorstand Kontakt für Rückfragen Fabian Lorenz E-Mail: investor.relations@artec.de Tel.: +49 5441 599516 Über die artec technologies AG Die börsennotierte artec technologies AG (WKN 520958) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. www.artec.de www.xentaurix.com 30.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: artec technologies AG Mühlenstr. 15-18 49356 Diepholz Deutschland Telefon: +49 (0)5441 / 599 50 Fax: +49 (0)5441 / 599 570 E-Mail: investor.relations@artec.de Internet: www.artec.de ISIN: DE0005209589 WKN: 520958 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 719175 30.08.2018 CET/CEST

