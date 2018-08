Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die HELMA Eigenheimbau AG in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2018 (per 31.12.) trotz eines Umsatzrückgangs EBIT und EBT deutlich gesteigert. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei der Umsatz von HELMA im ersten Halbjahr 2018 durch Verschiebungen im Bauträgergeschäft aufgrund der aktuellen Marktsituation um 12,7 Prozent auf 96,60 Mio. Euro (HJ 2017: 110,67 Mio. Euro) gesunken und habe damit unter den Erwartungen von GBC gelegen. Ungeachtet dessen sei das Unternehmen jedoch in der Lage gewesen, das EBIT auf 7,37 Mio. Euro (HJ 2017: 6,06 Mio. Euro) zu steigern, was einer Margenverbesserung auf 7,6 Prozent (HJ 2017: 5,5 Prozent) entspreche. Infolgedessen habe HELMA die bisherige Guidance für das EBT im Jahr 2018 von 21,0 bis 22,5 Mio. Euro sowie für 2019 von 23,5 bis 26,0 Mio. Euro bestätigt.

Hervorzuheben sei das bereits erreichte, deutlich höhere Rentabilitätsniveau, welches sich zum Halbjahr in einem Anstieg der Ergebnismargen niederschlage, so die Analysten. Hiervon ausgehend habe das Analystenteam eine Anpassung der Umsatzschätzungen vorgenommen, gleichzeitig jedoch die Rentabilitätserwartung nach oben hin angepasst. Durch die höheren Ergebnismargen habe GBC folglich kaum Änderungen beim erwarteten EBT vorgenommen, womit die Ergebnisbasis für das DCF-Bewertungsmodell unverändert bleibe. Die Analysten ermitteln demnach ein auf 57,70 Euro (zuvor: 53,00 Euro) erhöhtes Kursziel und vergeben weiterhin das Rating "Kaufen".

