München (www.aktiencheck.de) - Wer gewinnt und wer verliert bei Einwanderung? "In der Mehrheit der Industrieländer haben sowohl die schlecht ausgebildeten Einheimischen gewonnen als auch die gut ausgebildeten Einheimischen", sagt ifo-Forscher Panu Poutvaara, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...