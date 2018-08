In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker gestiegen als erwartet. Die Anträge kletterten um 3.000 auf 213.000. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einem Anstieg auf 212.000 gerechnet. Hoffnungen machen sich breit, es könnte eine Einigung geben in der Frage der Autozölle. Autobauer und Zulieferer stützen heute den Dax. Den Wirtschaftsausblick von Börsenmoderator Andreas Groß mit den wichtigsten Terminen am Freitag 31.08.2018 sehen sie im Video.