"Die Dividende ist der neue Zins". Dieser Satz war in den vergangenen Jahren immer wieder zu hören. In Zeiten eines anhaltenden Niedrigzinsumfeldes sicher keine gänzlich falsche Aussage. Doch ganz so einfach ist es am Ende des Tages - leider - mal wieder nicht. Boerse.ard hat einige sogenannte Dividenden-ETFs untersucht - mit erstaunlichem Ergebnis. Michael Bloss, Finanzbuchautor und EIFD-Direktor, bei Börse Stuttgart TV.