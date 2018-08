Medienmitteilung

30. August 2018

Schindler ernennt neuen Group General Counsel

Der Verwaltungsrat der Schindler Holding AG hat beschlossen, Frau Petra A. Winkler per 1. April 2019 zum Group General Counsel zu ernennen.

Frau Winkler ist derzeit General Counsel Corporate Law and Transactions und hat seit ihrem Eintritt in den Schindler-Konzern im Jahr 2006 in verschiedenen Rechtspositionen für das Unternehmen gearbeitet. Zuvor war sie bei der Anwaltskanzlei Bär & Karrer AG tätig.

