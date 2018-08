ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Donnerstag der Tagestendenz an den Nachbarbörsen in Europa angeschlossen und etwas leichter tendiert. Für etwas Belastung sorgten kritische Währungsentwicklungen in einigen Schwellenländern, insbesondere erneut in der Türkei, aber auch in Argentinien, nachdem das südamerikanische Land den Internationalen Währungsfonds um Hilfe gebeten hat, um den Absturz der eigenen Währung zu stoppen.

Weil die Schwellenländer in Dollar verschuldet sind, verschlechtern Abwertungen der Landeswährungen ihre Schuldenpositionen, was wiederum negative Auswirkungen auf das globale Finanzsystem und die Konjunktur haben könnte.

Der SMI verlor 0,5 Prozent auf 9.042 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursverlierer und mit SGS nur ein -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 30,98 (Mittwoch: 26,27) Millionen Aktien.

Schwächster SMI-Wert waren Swatch mit einem Minus von 1,9 Prozent, gefolgt von den Bankenaktien Julius Bär und Credit Suisse, für die es um 1,5 bzw 1,3 Prozent nach unten ging. Nestle gaben um 0,3 Prozent nach. Der Nahrungsmittelriese hatte angekündigt, weniger IT-Stellen in der Schweiz abzubauen als zunächst geplant. Hintergrund ist die Reorganisation der globalen IT-Aktivitäten.

In der zweiten Reihe gab es hohe Verkaufsbereitschaft bei GAM, nachdem die Credit Suisse die Aktie des Vermögensverwalters mit einem deutlich niedrigeren Kursziel versehen hatte. GAM verbilligten sich um fast 11 Prozent.

August 30, 2018 11:40 ET (15:40 GMT)

