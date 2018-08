DAX kriegt gerade noch die Kurve - FMC-Aktie unter Druck

Nach einem schwachen Handelsauftakt weitete der DAX seine Verluste am heutigen Donnerstag zunächst aus und rutschte zeitweise um rund 1,2 Prozent in die Tiefe. Allerdings konnte sich das wichtigste deutsche Börsenbarometer in der Folge stabilisieren und somit einen Achtungserfolg einfahren.

Das war heute los. Die US-Börsen zeigten sich heute, anders als in den vergangenen Tagen, zu Beginn des Handels nicht gerade in Topform. Dies wirkte sich offenbar auch auf die Stimmung der Anleger hierzulande negativ aus. Sie schauen derzeit vor allem gespannt auf einige Schwellenländerwährungen, nicht nur die türkische Lira. Die steigenden US-Zinsen haben den US-Dollar gestärkt und die Währungen in einigen Schwellenländern wie Indien oder Brasilien unter Druck geraten lassen. Positiv ist jedoch der Umstand, dass die deutlichen Kursverluste im DAX bis zur Schlussglocke zu einem großen Teil wettgemacht werden konnten.

