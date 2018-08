Matador Partners Group AG veraeussert Lindhorst-Portfolio EQS Group-News: Matador Partners Group AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Verkauf Matador Partners Group AG veraeussert Lindhorst-Portfolio 30.08.2018 / 20:00 Die Matador Partners Group (CH0042797206), ein auf Secondaries spezialisiertes börsennotiertes Private-Equity-Unternehmen, hat sich mit hohem Gewinn von seiner Beteiligung an der Lindhorst Verwaltungs GmbH getrennt. Der Anteil am Wohnimmobilienportfolio wurde für 5,75 Millionen Euro verkauft, woraus über den Zeitraum gerechnet eine Nettorendite von über zwölf Prozent per annum resultiert. Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=MYSGNECFCE Dokumenttitel: Matador Partners Group AG veraeussert Lindhorst-Portfolio Ende der Medienmitteilung 719077 30.08.2018

ISIN CH0042797206

AXC0257 2018-08-30/20:00