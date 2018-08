Straubing (ots) - u glauben, der Westen könne in dieser Situation mehr als homöpathische Dosen zur Stabilisierung beitragen, wäre reine Selbstüberschätzung. Es mag sein, dass in diesem riesigen Kontinent ein riesiges Entwicklungspotenzial schlummert. Es zu wecken, ist aber eine Herausforderung, der sich Afrika selbst stellen muss.



