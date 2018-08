Im Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China könnte Kreisen zufolge bereits in der kommenden Woche die nächste Eskalationsstufe gezündet werden. US-Präsident Donald Trump wolle unmittelbar nach dem Auslaufen einer Frist am 6. September den nächsten Schritt bei der Verhängung von Zöllen auf Waren im Wert von weiteren 200 Milliarden US-Dollar gehen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf sechs mit der Angelegenheit vertraute Personen. Bis zu diesem Tag können Unternehmen und Vertreter der Öffentlichkeit Stellung zu den Plänen nehmen.

Allerdings sind sich die Kreise uneinig darüber, was genau Trump tun wird. Einige Personen warnten, dass der Präsident noch keine unmittelbare Entscheidung getroffen habe. Es sei möglich, dass die US-Regierung die Zölle schrittweise erhebe. Trump könne auch die Maßnahmen in der kommenden Woche verkünden, deren Umsetzung aber für einen späteren Zeitpunkt ankündigen.

Am Aktienmarkt sorgten die Neuigkeiten für leichte Unruhe. Der Dow Jones Industrial sackte in einer ersten Reaktion unter die Marke von 26 000 Punkten.

Zuletzt hatte China nach einer Verhandlungsrunde im Handelsstreit von "konstruktiven" Gesprächen berichtet. Ein Durchbruch war in der vergangenen Woche aber noch nicht erzielt worden./he

