Am Dienstag, den 4. September 2018 zwischen 12.30 Uhr bis 15.00 Uhr, wird die Bundesministerin der Verteidigung, Ursula von der Leyen, im Rahmen ihrer Sommerreise die Deutsche Marine an der Marinetechnikschule (MTS) Parow besuchen.



Die MTS ist unter anderem für die Führung, Erziehung und Ausbildung von Lehrgangsteilnehmern aller Dienstgradgruppen vom Mannschaftsdienstgrad bis zum Offizier verantwortlich. Auf dem campusartigen Gelände finden circa 2.000 Rekruten und Lehrgangsteilnehmer Platz zum Leben und Lernen. Die Bandbreite der Ausbildung umfasst unter anderem die Bereiche der allgemeinen militärischen Grundausbildung mit marinetechnischen und einsatzspezifischen Anteilen und die militärfachlichen Ausbildungen in nahezu allen technischen Bereichen der Marine. Zudem finden an der MTS zivilberuflich anerkannte Aus- und Weiterbildung zu Gesellen und Meistern in ausgewählten technischen Berufen statt.



Neben dem Besuch der Waffenanlage 127mm, die auf den neuen Fregatten der Klasse F125 verbaut ist, und einer dynamischen Vorführung einer Grundausbildungsinspektion im Bootshafen auf dem ehemaligen Hohlstablenkboot "Ensdorf", das nun als Ausbildungsplattform dient, werden darüber hinaus der stellvertretende Kommandeur der MTS, Fregattenkapitän Jan-Peter Giesecke, und weitere Führungskräfte, die Ministerin näher über die Schule informieren. Einen wichtigen Punkt bei diesem Besuch stellen vor allem auch die persönlichen Gespräche mit den Soldatinnen und Soldaten dar. Hier möchte sich die Bundesministerin ausreichend Zeit nehmen, um mit den Frauen und Männern der Marine sowie zivilen Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen.



