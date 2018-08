Merrill Lynch hebt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel hoch

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Deutsche Telekom von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 16,50 auf 17,20 Euro angehoben. Die gesunkene Bewertung des Rumpfgeschäfts ohne T-Mobile US und die BT-Beteiligung biete eine gute Gelegenheit, schrieb Analyst Frederic Boulan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem äußerte sich der Experte positiv zum Heimatmarkt, wo die Wettbewerbsintensität für die Telekom etwas nachlasse und die Mobilfunkumsätze wieder auf den Wachstumspfad gelangten. Das US-Geschäft sei ein Wachstumstreiber, unabhängig vom Abschluss der Fusion mit Sprint.

Hauck & Aufhäuser hebt SLM Solutions auf 'Buy' - Ziel 33 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat SLM Solutions nach dem starken Kursrückschlag seit Mai von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 26 auf 33 Euro angehoben. Die Markterwartungen seien zwar immer noch zu hoch, aber auf diesem Kursniveau halte er weitere Rückschlagsrisiken für begrenzt. schrieb Analyst Carlos Becke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Langfristig biete der Hersteller von 3D-Druckern eine vielversprechende Anlagestory.

Merrill Lynch senkt Vodafone auf 'Neutral' - Ziel runter

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Vodafone von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 260 auf 202 Pence gesenkt. Der Gegenwind für den Mobilfunker sei zu stark, um bei seinem positiven Votum zu bleiben, schrieb Analyst David Wright in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Konzernziele sieht er in Gefahr, ebenso die Konsensschätzungen und die Dividende.

Berenberg startet Paypal mit 'Buy' - Ziel 104 US-Dollar

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat die Aktien von Paypal mit "Buy" und einem Kursziel von 104 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Der Online-Bezahldienst sei eines der zentralen Unternehmen im Bezahl- und Fintech-Sektor und zeichne sich durch schiere Größe aus, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Paypal biete eine breite Produktpalette und eine Doppel-Plattform, die sowohl Händler als auch Verbraucher bediene.

Independent Research senkt Ziel für Fielmann auf 61 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Fielmann nach endgültigen Quartalszahlen von 63 auf 61 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Negativ sei der deutliche Rückgang der operativen Marge (Ebt), schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den Ausblick der Optikerkette hält er aber für realistisch.

UBS senkt Ziel für RTL auf 66 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für RTL nach Zahlen von 67,70 auf 66 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Chancen und Risiken hielten sich die Waage, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aussagen aus der Analystenkonferenz des TV-Konzerns im Anschluss an die Bekanntgabe der Quartalszahlen wertet er negativ für den Sektor.

Morgan Stanley senkt Ziel für Unibail-Rodamco-Westfield

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für die Aktie des Immobilienkonzerns Unibail-Rodamco-Westfield von 205 auf 190 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal-weight" belassen. Das Kursziel basiere auf der Bewertung des Substanzwertes, schrieb Analyst Bart Gysens in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Tele Columbus auf 6 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Tele Columbus nach einer Anpassung der Unternehmensprognose von 5,20 auf 6,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wichtig sei, dass es keine Abschreibungen und keine Verletzung von Kreditvereinbarungen gebe, wie zunächst am Markt befürchtet, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In seinen konservativen Schätzungen für den Kabelnetzbetreiber geht er nun wieder von Wachstum im Jahr 2019 und von niedrigeren Integrations- und Einmalkosten aus als zunächst erwartet. Die schlechten Nachrichten sollten nun alle bekannt sein.

Berenberg senkt Ziel für Merck KGaA auf 102 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Merck KGaA nach Zahlen von 104 auf 102 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal des Pharma- und Chemiekonzerns sei solide ausgefallen, schrieb Analyst Alistair Campbell in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er nahm nur sehr kleine Anpassungen seiner Umsatz- und Gewinnschätzungen vor.

