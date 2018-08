Byton bittet erstmals zur Mitfahrt im rein elektrischen M-Byte. Journalisten durften in den USA immerhin auf dem Beifahrersitz Platz nehmen. Dirk Kunde nahm die Gelegenheit für electrive.net wahr - beim Gipfeltreffen der Oldtimer-Gemeinde Concours d'Elegance in Pebble Beach. Seine Eindrücke sind digital. *** Nach dem Einsteigen in das elektrische SUV bleibt der Blick sofort auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...