Spekulationen über weitere Zölle der Vereinigten Staaten gegen China haben den US-Börsen am Donnerstag einen Seitenhieb verpasst. Die technologielastige Nasdaq-Börse beendete die am vergangenen Freitag gestartete Rekordrally. An der Wall Street sackte der US-Leitindex wieder unter 26 000 Punkte.

Mit einem Abschlag von 0,53 Prozent auf 25 986,92 Punkte ging der Dow Jones Industrial letztlich aus dem Tag. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,44 Prozent auf 2901,13 Punkte. An der Nasdaq rutschte der Auswahlindex 100 um 0,23 Prozent auf 7642,67 Zähler ab. Rund zweieinhalb Stunden zuvor war er noch auf ein Rekordhoch von 7691 Punkten geklettert.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mehrere eingeweihte Personen berichtete, will Präsident Donald Trump in der kommenden Woche seine Zoll-Pläne weiter umsetzen. Dabei geht es um Strafzölle auf chinesische Waren im Wert von insgesamt 200 Milliarden Dollar. Es gebe wohl aber noch keine endgültige Entscheidung, hieß es./ck/he

ISIN US2605661048 XC0009694271 US6311011026 US78378X1072

