Erfurt (ots) - Geschicklichkeit, Tempo, Kraft und jede Menge Nerven - all das brauchten die Kandidaten von "KiKA LIVE-Trau dich!" in der diesjährigen Staffel. Nur wer sich in der ersten Woche durch die verschiedenen Indoor-Qualifikationsrunden kämpfte, hatte in der zweiten Woche die Chance auf den Sieg. Auf "Burg Finstergrün" setzten sich Julian und Danial (beide 16 Jahre alt) bei insgesamt acht aufregenden Herausforderungen durch - speziell bei der alles entscheidenden letzten Aufgabe bewiesen sie Teamgeist und absoluten Siegeswillen.



Die zweite Woche auf "Burg Finstergrün"



Für die zweite Woche und die acht damit verbundenen Challenges wurde auch dieses Jahr wieder eine außergewöhnliche Location gefunden: Die "Burg Finstergrün" wurde 1899 erbaut und liegt in 1100m Höhe oberhalb des Ortes Ramingstein im Salzburger Land. Sie macht mit ihren hundert Meter langen Wehrgängen, dem imposanten Rittersaal, dem dunklen Kellerverließ und den weit im Berg liegenden Stollen den Aufenthalt der Kandidaten zu einem aufregenden Erlebnis. Die gesamte Outdoor-Woche hatte es in sich!



Die letzte Challenge und überglückliche Gewinner



Beim letzten Highlight der Outdoor-Challenges ging es für die Kandidaten hoch hinaus: Mit Hilfe von Bolzen und vorgebohrten Löchern galt es, einen kräftezehrenden Weg über drei übereinander hängende Baumstämme zu überwinden. Die beiden jungen Athleten aus Konstanz behielten gegenüber dem Brüder-Team Ludwig (14 Jahre) und Nathanael (16 Jahre) sowie den Freundinnen Paulina (16) und Sophie (16) die Oberhand und standen nach zwei anstrengenden Wochen als glückliche Gewinner der diesjährigen Staffel fest. "Nach dem Finale haben wir uns sehr erleichtert gefühlt, waren aber trotzdem ein wenig traurig, weil alles so schnell vorbei ging. Wir haben so viele neue Menschen kennengelernt und die werden uns alle fehlen!", so die beiden Sportskanonen nach dem Finale auf Schloss Finstergrün. Der verdiente Gewinn für die beiden: Eine Reise in ein Sport-Camp, in dem es für das Gewinnerteam actionreich weitergeht.



