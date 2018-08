Der Antrag stützt sich auf Daten aus der MERIT-1-Studie zur Bewertung von Macitentan bei Erwachsenen mit inoperabler CTEPH, in der signifikante Verbesserungen des pulmonalen Gefäßwiderstands und der Sechs-Minuten-Gehstrecke (6MWD) im Vergleich zu herkömmlichen Hintergrundtherapien nachgewiesen wurden

Actelion Pharmaceuticals Ltd, Teil der Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson Johnson, gab heute die Einreichung eines Zulassungsantrags zur Indikationsanpassung des Typs II bei der European Medicines Agency (EMA) bekannt. Mit dieser Zulassung soll die Indikation von OPSUMIT (Macitentan) auf die Behandlung von Erwachsenen mit inoperabler, chronisch thrombo-embolischer pulmonaler Hypertonie (CTEPH) der WHO-Funktionsklasse (FC) II auf Klasse III ausgeweitet werden, um die körperliche Leistungsfähigkeit zu verbessern.

CTEPH ist eine seltene Form der pulmonalen Hypertonie (PH) und eine lebensbedrohliche Komplikation der Lungenembolie, bei der sich narbenartiges Gewebe um nicht aufgelöste Blutgerinnsel in der Lunge bildet und die Arterien verengt oder blockiert. Ohne Intervention oder Behandlung schreitet die Krankheit fort und führt zu rechtsventrikulärem Herzversagen und schließlich zum Tod.1

Die bevorzugte Behandlungsoption bei CTEPH mit potenziell kurativer Wirkung ist eine Operation zur Beseitigung der Verschlüsse in der Lunge.2,3 Allerdings gilt ein erheblicher Anteil der CTEPH-Patienten (bis zu 50 %) als inoperabel4, und die heutigen pharmakologischen Behandlungsmöglichkeiten für diese Patienten sind auf nur eine lizenzierte Therapie beschränkt.5,6

Falls OPSUMIT zugelassen wird, ist dies die erste Therapie ihrer Art (Endothelin-Rezeptor-Antagonist oder ERA) für die Behandlung von inoperabler CTEPH in der EU.

"MERIT-1 ist die erste randomisierte kontrollierte Studie mit Patienten, die eine Kombinationstherapie erhalten, und dies erfüllt einen wichtigen ungedeckten Bedarf für CTEPH-Patienten", erklärte Martin Fitchet, M.D., Global Head, Actelion Research Development, Janssen Research Development, LLC. "Im Falle einer Zulassung dürfte sich OPSUMIT zu einer wertvollen Behandlungsoption bei inoperabler CTEPH entwickeln. Auf Basis seiner 20jährigen Erfahrung und beispiellosen Innovationskraft im Bereich der pulmonalen Hypertonie, engagiert sich Actelion für die Schließung der noch immer bestehenden Behandlungslücken bei dieser schwerwiegenden und lebensbedrohlichen Krankheit. Unsere Vision ist es letztendlich, pulmonale Hypertonie in einen chronischen, aber kontrollierbaren Zustand zu verwandeln."

Der Antrag basiert auf Daten aus der randomisierten, klinischen Studie MERIT-1, die signifikante Verbesserungen bei den primären und sekundären Endpunkten des pulmonalen Gefäßwiderstands (PVR) und der Belastbarkeit, gemessen mittels Sechs-Minuten-Gehstrecke (6MWD), der mit Macitentan behandelten Patienten im Vergleich zur Placebo-Gruppe zeigten.7 Die Vorteile ließen sich unabhängig davon nachweisen, ob die Patienten zu Beginn der Behandlung mit Macitentan andere PAH-Therapien (üblicherweise Phosphodiesterase-Typ 5-Inhibitoren) erhielten oder nicht.7 Macitentan erwies sich bei den genannten Patientengruppen als sehr gut verträglich, und das Nebenwirkungsprofil entsprach dem von Macitentan in früheren klinischen Studien mit PAH.7 Die Studienergebnisse wurden 2017 der American Thoracic Society (ATS) und der European Respiratory Society (ERS) vorgestellt und in The Lancet Respiratory Medicine veröffentlicht.

OPSUMIT ist ein oral aktiver ERA, der zurzeit in der EU als Mono- oder Kombinationstherapie für die Langzeitbehandlung von pulmonal-arterieller Hypertonie (PAH) bei erwachsenen Patienten der WHO-Funktionsklasse (FC) II bis III zugelassen ist.8 Im Juli diesen Jahres nahm die US-Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) den Zulassungsantrag von Actelion für eine Indikationserweiterung (Supplemental New Drug Application) von OPSUMITzur Behandlung von Erwachsenen mit inoperabler CTEPH zwecks Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit und des pulmonalen Gefäßwiderstands (PVR) zur Prüfung an.

Hinweise an die Redaktion

ÜBER CHRONISCH THROMBO-EMBOLISCHE PULMONALE HYPERTONIE (CTEPH)

CTEP ist eine Sonderform der pulmonalen Hypertonie (PH) infolge einer chronischen Verengung der Lungenarterien. Die Verengung kann durch Blutgerinnsel verursacht werden, die sich an den Wänden der Lungenarterien festsetzen. Daraufhin bildet die Pulmonalarterienauskleidung übermäßiges Gewebe um die Gerinnsel, sodass sie als fibröses Narbengewebe an der Arterienwand anwachsen. Dies verursacht eine Verengung, die den Blutfluss einschränkt, den Blutdruck erhöht und zur pulmonalen Hypertonie sowie chronischer Belastung der rechten Herzseite führt mit dem Risiko, dass der Patient mit der Zeit eine Rechtsherzinsuffizienz entwickelt.1

Insgesamt werden in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien jedes Jahr schätzungsweise knapp über 2.600 Patienten mit CTEPH diagnostiziert, obwohl die tatsächliche Anzahl wahrscheinlich deutlich höher ist.9

Die bevorzugte Behandlungsmethode für CTEPH ist nach wie vor die pulmonale Endarterektomie (TEA). Manche CTEPH-Patienten kommen jedoch aufgrund der Erkrankung selbst, der Lage der Thromben oder einer Vielzahl von Begleiterkrankungen nicht für eine Operation in Frage.4 Daher werden neue medikamentöse Optionen zur effektiven Behandlung dieser Patientengruppe benötigt.

ÜBER DIE MERIT-1 STUDIE7

MERIT-1 (Macitentan in the treatment of Inoperable chronic Thromboembolic pulmonary hypertension) war eine prospektive, randomisierte, placebokontrollierte, doppelblinde, multizentrische Parallelgruppen-Phase-II-Studie zur Bewertung der Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit von 10 mg Macitentan bei Patienten mit inoperabler CTEPH.

In der MERIT-1-Studie wurden 80 inoperable Patienten nach dem Zufallsprinzip im Verhältnis 1:1 in 2 Behandlungsgruppen eingeordnet (10 mg Macitentan oder Placebo) und über einen Zeitraum von 24 Behandlungswochen beobachtet. Die Studie begann im August 2014 und wurde im September 2016 abgeschlossen. Patienten mit symptomatischer PH in der WHO-Funktionsklasse (FC) III oder IV bei der Baseline-Untersuchung durften während des gesamten Studienverlaufs eine PH-Hintergrundbehandlung erhalten, einschließlich PDE5-Hemmer oder oraler/inhalierbarer Prostanoide. Alle Studienteilnehmer wurden von unabhängigen lokalen oder zentralen Beurteilungsausschüssen auf ihre Operabilität untersucht.

Nach 16 Behandlungswochen wurde eine signifikante Verbesserung des PVR bei Macitentan festgestellt im Vergleich zum Placebo (p=0,041). Die Wirksamkeit wurde bei allen Untergruppen gleichermaßen beobachtet, einschließlich der Patienten, die bei der Baseline-Untersuchung eine PAH-Hintergrundbehandlung erhielten (61 der Patienten), darunter PDE5-Hemmer (59 der Patienten).

Die Studie zeigte außerdem eine Verbesserung der Belastungsfähigkeit bei Macitentan-Gabe, einem der sekundären Endpunkte. Nach 24 Behandlungswochen betrug die Verbesserung der 6MWD im Vergleich zur Baseline-Untersuchung 35 Meter bei Macitentan und 1 Meter beim Placebo (p=0,033).

Macitentan war gut verträglich für diese Patientenpopulation, und die Sicherheit war im Allgemeinen vergleichbar mit dem bekannten Sicherheitsprofil von Macitentan aus vorherigen klinischen Studien. Die am häufigsten (>=10 %) berichteten unerwünschten Ereignisse traten bei Macitentan häufiger auf als beim Placebo. Dies waren peripheres Ödem (23 % vs. 10,0 %) und eine Verringerung des Hämoglobins (15 vs. 0 %).

ÜBER OPSUMIT (Macitentan)

OPSUMIT, ein in oraler Verabreichungsform erhältlicher Endothelin-Rezeptor-Antagonist, wurde in einem maßgeschneiderten Wirkstoff-Forschungsverfahren in den Labors von Actelion entwickelt.

In den USA ist OPSUMIT zur Behandlung von PAH, WHO-Gruppe I, zur Verzögerung des Krankheitsverlaufs indiziert.10

Krankheitsverlauf bedeutet hierbei Folgendes: Tod, Behandlungsbeginn mit intravenösen (IV) oder subkutanen Prostanoiden oder eine klinische Verschlechterung der PAH (Verringerung der 6-Minuten-Gehstrecke, Intensivierung der PAH-Symptome und Erfordernis zusätzlicher PAH-Behandlungen). OPSUMIT reduzierte außerdem die Krankenhausaufenthalte bei PAH-Patienten.10

In Europa ist OPSUMIT, als Monotherapie oder in Kombination, für die langfristige Behandlung von PAH bei erwachsenen Patienten der WHO-Funktionsklasse (FC) II bis III indiziert.8

Die Wirksamkeit wurde in einer Langzeitstudie bei PAH-Patienten mit Symptomen vorwiegend in der WHO-Funktionsklasse II-III nachgewiesen, die im Durchschnitt 2 Jahre lang behandelt wurden. Die Patienten erhielten OPSUMIT als Monotherapie oder in Kombination mit PDE5-Hemmer bzw. inhalierbaren Prostanoiden. Die Teilnehmer litten unter idiopathischer und erblicher PAH, PAH infolge von Bindegewebsstörungen und PAH infolge angeborener Herzfehlbildungen mit korrigierten Shunts.8

Es besteht ein sehr hohes Risiko, dass OPSUMIT schwere Geburtsfehler verursacht. Das Medikament ist während der Schwangerschaft kontraindiziert. In den USA wird OPSUMIT unter einer Risikomanagementstrategie (REMS) vertrieben.10

ÜBER ACTELION

m Juni 2017 wurde Actelion von Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson Johnson übernommen. Die führenden, auf dem Markt erhältlichen, differenzierten Medikamente sowie die vielversprechenden Wirkstoffe in den letzten Entwicklungsstadien von Actelion stellen eine Erweiterung und Stärkung des Portfolios von Janssen dar. Janssen fügte den Lungenhochdruck als Therapieschwerpunkt hinzu, um die Führungsposition beizubehalten, die Actelion sich in diesem wichtigen Krankheitsbereich erarbeitet hat. Weitere Informationen finden Sie unterwww.actelion.com. Folgen Sie uns unter @actelion_com.

ÜBER JANSSEN PHARMACEUTICAL COMPANIES OF JOHNSON JOHNSON

Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson Johnson arbeitet daran, eine Welt ohne Krankheiten zu schaffen. Wir lassen uns von dem Gedanken inspirieren, das Leben der Menschen durch neue und bessere Möglichkeiten zur Vorbeugung, Abfangung, Behandlung und Heilung von Krankheiten zu transformieren. Darum bringen wir die führenden Köpfe zusammen, um die meist versprechenden Forschungsergebnisse weiterzuverfolgen. Wir sind Janssen. Wir arbeiten mit der Welt zusammen, um die Gesundheit aller Menschen zu verbessern. Actelion, ein führendes Unternehmen im Bereich Lungenhochdruck, gehört zu Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson Johnson. Weitere Informationen finden Sie unterwww.janssen.com. Folgen Sie uns unter www.twitter.com/JanssenUS und www.twitter.com/JanssenGlobal.

Vorbehalt zu zukunftsbezogenen Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält so genannte "zukunftsbezogene Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 zu OPSUMIT (Macitentan). Den Lesern wird angeraten, diesen zukunftsgerichteten Aussagen kein übermäßiges Vertrauen zu schenken. Derartige Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen zukünftiger Ereignisse. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, dann könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Actelion Pharmaceuticals Ltd, anderen Janssen Pharmaceutical Companies und/oder Johnson Johnson abweichen. Zu den Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderen insbesondere: Probleme und Ungewissheiten, die der Forschung und Entwicklung neuer Produkte innewohnen, einschließlich der Ungewissheit eines klinischen Erfolgs und der Erlangung behördlicher Genehmigungen und Zulassungen; Unsicherheit des kommerziellen Erfolgs; Wettbewerb, einschließlich technologischer Fortschritte, neuer Produkte und Patente von Wettbewerbern; Anfechtung von Patenten; Probleme und Verzögerungen in der Herstellung; Veränderungen im Verhalten und Ausgabemuster der Käufer von Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen; Änderungen anwendbarer Gesetze und Bestimmungen, darunter auch Reformen im Gesundheitswesen weltweit, sowie Trends zu Kosteneinsparungen im Gesundheitswesen. Eine weitergehende Aufzählung und Beschreibung dieser Risiken, Unwägbarkeiten und anderer Faktoren finden Sie im Jahresbericht von Johnson Johnson auf Formblatt 10-K für das am Sonntag, 31. Dezember 2017 beendete Geschäftsjahr, einschließlich Abschnitt "Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements" und "Item 1A. Risk Factors", dem zuletzt auf Formular 10-Q eingereichten Quartalsbericht sowie in nachfolgenden von dem Unternehmen bei der US-Börsenaufsicht eingereichten Unterlagen. Kopien der eingereichten Unterlagen sind online unter www.sec.gov, www.jnj.com oder auf Anfrage bei Johnson Johnson erhältlich. Weder die Unternehmen der Janssen Pharmaceutical Companies noch Johnson Johnson verpflichten sich dazu, zukunftsgerichtete Aussagen infolge neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Entwicklungen zu aktualisieren.

