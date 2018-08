FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.08.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 03.09.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.08.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.09.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH4X96 HSH NORDBANK MZC 7 15/22 0.000 %

XFRA DE000HSH4X88 HSH NORDBANK MZC 6 15/20 0.000 %

J7N2 XFRA AT0000801170 ALL WORLD INHABER-ANT. T 0.274 EUR

2CK XFRA KYG217651051 CK HUTCHISON HLDGS 0.095 EUR

1CK XFRA KYG2177B1014 CK ASSET HLDGS O.N. 0.051 EUR

AJ5 XFRA KYG207681001 CENTRAL CH. REAL ESTATE 0.008 EUR

CLP XFRA HK0002007356 CLP HLDGS 0.066 EUR

XFRA DE000HLB2GY8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.09A/15 0.001 %

WUG3 XFRA DE0007775231 WESTAG + GETALIT VZO O.N. 0.800 EUR

WUG XFRA DE0007775207 WESTAG + GETALIT ST O.N. 0.740 EUR

MGU6 XFRA DE0003255709 MAGNUM AG GEN.03 S.2 6.000 %

433 XFRA AU000000APX3 APPEN LTD 0.025 EUR

WON1 XFRA BMG9429S2464 WANG ON GRP LTD HD-,01 0.001 EUR

ASD1 XFRA BMG0534H1189 ASIA OR.HLDGS CONS. HD-10 0.003 EUR

BDJ XFRA AU000000BEN6 BENDIGO + ADELAIDE BK LTD 0.218 EUR

XFRA DE000HSH5X53 HSH NORDBANK MZC 6 16/26 0.000 %

BRA XFRA AU000000BVS9 BRAVURA SOLUTIONS 0.028 EUR

XFRA DE000HSH5X46 HSH NORDBANK MZC 5 16/22 0.000 %

A5V XFRA AU000000ALU8 ALTIUM LTD. 0.087 EUR

D4K XFRA AU000000DWS3 DWS LTD. 0.031 EUR