FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.08.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 03.09.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.08.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.09.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

JEN XFRA DE0006229107 JENOPTIK AG O.N.

VI3 XFRA BMG9358Q1463 VICTORY CITY INT. HD-0,01