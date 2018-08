Medienmitteilung

Bern, 31. August 2018

Ewald Burgener wird neuer CEO der Valiant Bank

Der Verwaltungsrat hat Ewald Burgener zum neuen Chief Executive Officer (CEO) der Valiant Bank gewählt. Der 52-Jährige ist heute Finanzchef und stellvertretender CEO von Valiant. Er hat sich in einem viermonatigen Auswahlverfahren durchgesetzt und tritt sein neues Amt im Mai 2019 an.

Der aktuelle CEO von Valiant, Markus Gygax, wird nach der nächsten Generalversammlung kommenden Mai zurücktreten. Er soll dann in den Verwaltungsrat wechseln und 2020 dessen Präsidium übernehmen. Der Verwaltungsrat hat für seine Nachfolge mit externer Unterstützung ein umfassendes Auswahlverfahren für externe und interne Kandidaten durchgeführt. «Ich freue mich, dass mit Ewald Burgener eine bewährte, interne Persönlichkeit und ein ausgezeichneter Kenner des Schweizer Retailbankings die Wahl geschafft hat», erklärt der Präsident des Verwaltungsrates, Jürg Bucher.

Grosse Erfahrung im Banking

Ewald Burgener kennt das Bankgeschäft ausgezeichnet. Er ist seit fünfeinhalb Jahren Finanzchef von Valiant und seit Dezember 2015 Stellvertreter von CEO Markus Gygax. Vor seiner Zeit bei der lila Bank war er als Wirtschaftsprüfer und Bankrevisor bei Ernst & Young EY sowie als Finanzchef bei der Regionalbanken Holding RBA tätig. Beim Turnaround und der erfolgreichen Neuausrichtung von Valiant in den letzten Jahren war er eine treibende Kraft. «Valiant ist heute gut positioniert und das Geschäftsmodell funktioniert. Ich freue mich, die bisher erfolgreiche Strategie weiter voranzutreiben, neue Akzente zu setzen und die herausfordernde Zukunft als CEO mitzugestalten. Dies bei einer der führenden Schweizer Retailbanken zu tun, ist eine grosse Herausforderung, die mich sehr reizt», sagt Ewald Burgener zu seiner Wahl.

Eine Persönlichkeit, die Vertrauen schafft

Der Verwaltungsrat stellt hohe Anforderungen an die Führungspersonen von Valiant.

«Ewald Burgener ist eine stets authentische, glaubwürdige Persönlichkeit mit hoher Sozialkompetenz. Er begegnet Kunden, Mitarbeitenden und Aktionären auf Augenhöhe und schafft dadurch grosses Vertrauen - das wohl wichtigste Gut im Finanzgeschäft. Ewald Burgener ist ein Mensch, der mit Argumenten überzeugt», charakterisiert Jürg Bucher den neuen CEO.

Amtsantritt nach der Generalversammlung 2019

Ewald Burgener ist gebürtiger Walliser und wohnt mit seiner Familie in Düdingen im Kanton Freiburg. Er ist verheiratet und Vater von drei Töchtern. Sein Ökonomiestudium hat er an der Universität Bern als lic.rer.pol. abgeschlossen. Danach bildete er sich zum eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer und Revisionsexperten weiter. Ewald Burgener wird Markus Gygax nach der Generalversammlung am 17. Mai 2019 an der Spitze von Valiant ablösen. Wer sein Nachfolger als Finanzchef und Mitglied der Geschäftsleitung wird, entscheidet der Verwaltungsrat in den kommenden Monaten.

Einen Lebenslauf sowie Fotos von Ewald Burgener finden Sie hier: valiant.ch/burgener (http://www.valiant.ch/burgener)

Über Valiant

Valiant ist eine unabhängige, ausschliesslich in der Schweiz tätige Retail- und KMU-Bank. Sie bietet Privatkunden und KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Mit ihren 91 Geschäftsstellen ist Valiant in folgenden elf Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Solothurn, Waadt und Zug. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 27,8 Milliarden Franken und beschäftigt rund 1000 Mitarbeitende.

08. November 2018 Zwischenabschluss per 30. September 2018

13. Februar 2019 Medien- und Analystenkonferenz Jahresergebnis 2018

02. Mai 2019 Zwischenabschluss per 31. März 2019

16. Mai 2019 Generalversammlung Valiant Holding AG in Luzern