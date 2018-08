Die Aktie von Evotec hat am Donnerstag nach einer kurzen Verschnaufpause bereits wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Grund war die Meldung, dass das Unternehmen die Verlängerung der Zusammenarbeit mit der CHDI Foundation ("CHDI") bis 2023 bekannt gegeben hat. CHDI werde in diesem Zeitraum bis zu 75 Wissenschaftler in Vollzeit bei Evotec finanzieren, hieß es in einer Mitteilung.

