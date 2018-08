Hamburger Vermögensverwalter Albrecht, Kitta & Co. zieht in größeres Office und plant personelle Aufstockungen DGAP-News: Albrecht, Kitta & Co. Vermögensverwaltung GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges Hamburger Vermögensverwalter Albrecht, Kitta & Co. zieht in größeres Office und plant personelle Aufstockungen (News mit Zusatzmaterial) 31.08.2018 / 08:08 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Presse-Information Hamburg, 31.08.2018 Der Hamburger Vermögensverwalter Albrecht, Kitta und Co. hat sich vergrößert. Das neue Büro in den Stadthöfen liegt zwischen Neuer Wall und Bleichenhof. Der Projektentwickler Quantum hat dem Immobilienensemble an der Stadthausbrücke mit Büros, Wohnungen, Restaurants und dem Designhotel Tortue ein neues, mondänes Gesicht gegeben. Nach über fünf Jahren hat sich der Hamburger Vermögensverwalter Albrecht, Kitta & Co. am Markt der unabhängigen Vermögensverwalter etabliert. Die Mitarbeiterzahl ist inzwischen von den vier Gründern Sven Albrecht, Andreas Kitta, Holger Knaup und Carsten Riehemann auf neun Personen angewachsen. Die Hanseaten fokussieren sich mit der Vergrößerung des Büros mittelfristig neben einem stetigen Kundenwachstum auch auf weiteres Personalwachstum. Im Jahr 2017 wurde Albrecht, Kitta und Co. als beste bankunabhängige Vermögensverwaltung im Norden Deutschlands ausgezeichnet. In einer Empfehlungsliste des Branchendienstes Private Banker besetzten die Hanseaten die Primus-Position vor weiteren Vermögensverwaltern aus Hamburg, Hannover, Kiel und Osnabrück. "Mehr und mehr Kunden, die bei Banken betreut werden, äußern sich kritisch über die abnehmende Qualität der Betreuung und die unterdurchschnittlichen Dienstleistungen im Private Banking. Die Auszeichnung hat eine gewisse Aufmerksamkeit auf uns gelenkt und natürlich einen zusätzlichen Impuls beim Kunden- und Volumenswachstum ausgelöst", so Sven Albrecht. Mit der Fokussierung auf ein konsequentes Portfoliomanagement sowie aktives Risikomanagement betreuen die Hanseaten mittlerweile zahlreiche unterschiedliche Mandanten. Hierzu zählen neben vermögenden Privatanlegern auch Family Offices, Unternehmen, Stiftungen und andere institutionelle Investoren. Über Albrecht, Kitta & Co.: Albrecht, Kitta & Co. wurde vor mehr als fünf Jahren von den ehemaligen Berenberg-Direktoren Sven Albrecht, Andreas Kitta, Holger Knaup und Carsten Riehemann als unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg gegründet. Für Rückfragen steht Ihnen zur Verfügung: Carsten Riehemann - Albrecht, Kitta & Co. Vermögensverwaltung GmbH Stadthausbrücke 8 - 20355 Hamburg Telefon +49 40 790 23 87-87 carsten.riehemann@albrecht-kitta-co.de www.ak-co.de Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=LWCULUBHGU Dokumenttitel: Presse-Information neues Büro Vermögensverwaltung Albrecht Kitta Co 31.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 718847 31.08.2018

AXC0062 2018-08-31/08:08