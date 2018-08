Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Fielmann nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Anlaufkosten in Italien sowie steigende Marketing- und Personalkosten hätten den Margendruck im zweiten Quartal verstärkt, schrieb Analystin Franziska Eckersberger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Prognosen der Optikerkette signalisierten aber eine Geschäftsbeschleunigung im zweiten Halbjahr. Das Kurspotenzial der Aktie hält Eckersberger derweil für begrenzt./ajx/la Datum der Analyse: 31.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

