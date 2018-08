Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Umsätze im deutschen Einzelhandel sinken im Juli

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im Juli gesunken, nachdem zuletzt die Inflation zugelegt und die Konsumstimmung sich etwas abgeschwächt hatte. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, sanken die Umsätze nach Abzug der Inflation um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten einen Rückgang um 0,2 Prozent prognostiziert. Für Juni wurde der monatliche Anstieg von 0,9 Prozent bestätigt.

Einkaufsmanager in China werden optimistischer

Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist im August nach offiziellen Angaben deutlicher als erwartet gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 51,3 (Juli: 51,2), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Stand von 51,1 Punkten prognostiziert.

Japanische Industrieproduktion geht überraschend zurück

Japans Industrieproduktion hat im Juli erneut einen Rückgang verzeichnet. Es war der dritte Rückgang in Folge, wie aus Daten des japanischen Wirtschaftsministeriums hervorgeht. Die Industrieproduktion sank um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Vom Wirtschaftsmagazin Nikkei befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg von 0,3 Prozent gerechnet. Im Juni hatte das Minus bei 1,8 Prozent gelegen.

Indonesische Zentralbank interveniert an den Märkten

Die indonesische Zentralbank hat in den vergangenen zwei Tagen in die Währungs- und Anleihemärkte eingegriffen, um die Rupie zu verteidigen. Gouverneur Perry Warjiyo erklärte zudem, dass für Unternehmen die Möglichkeit geschaffen wurde, Swap-Geschäfte mit der Zentralbank abzuschließen, um Dollarkäufe an den Kassamärkten zu reduzieren.

Südkorea lässt Leitzins unverändert bei 1,50 Prozent

Die südkoreanische Notenbank hat den Leitzins auf ihrer jüngsten Sitzung unverändert gelassen. Die Bank of Korea teilte mit, der Leitzins verharre bei 1,50 Prozent. Die Notenbank widerstand damit dem Druck, der US-Notenbank zu folgen, die im September vor ihrer nächsten Zinserhöhung steht. Eine zu große Zinsdifferenz bringt die Gefahr von Verwerfungen an den Finanzmärkten der Schwellenländer mit sich, wenn Investoren ihre Gelder abziehen und in die USA transferieren.

Manfred Weber EVP-Spitzenkandidat für Europawahl - Magazin

Der stellvertretende CSU-Vorsitzende und EU-Abgeordnete Manfred Weber soll bei der Europawahl im Mai 2019 als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) antreten. Diese Entscheidung hat nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins Focus Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in dieser Woche nach Rücksprache mit führenden Unionspolitikern und dem Vorsitzenden der EVP, Joseph Daul, getroffen. Focus beruft sich auf mit den Vorgängen vertraute Personen.

Trump weist EU-Angebot zu Aufhebung von Autozöllen zurück

US-Präsident Donald Trump hat einem Medienbericht zufolge ein Angebot der EU zur Aufhebung gegenseitiger Zölle auf Autos zurückgewiesen. "Es ist nicht gut genug", sagte Trump der Nachrichtenagentur Bloomberg. Wenige Stunden zuvor hatte die EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström erklärt, die EU sei bereit, ihre "Autozölle auf null zu reduzieren", wenn die USA dasselbe täten.

Nafta-Gespräche werden am Freitag fortgesetzt

Die Verhandlungen zwischen den USA und Kanada über eine Neufassung des Freihandelsabkommens Nafta sollen am Freitag fortgesetzt werden. "Nein, wir haben keinen Deal", sagte die kanadische Außenministerin Chrystia Freeland nach einem Treffen mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer in Washington. Die Gespräche würden am Freitagmorgen (Ortszeit) fortgesetzt. Kanadas Premierminister Justin Trudeau hatte zuvor eine Einigung bis Freitag in Aussicht gestellt.

Frankreich/Verbraucherpreise August +0,5% gg Vm, +2,3% gg Vj

Frankreich/Verbraucherpreise August PROG: +0,5% gg Vm, +2,2% gg Vj

Frankreich/HVPI August +2,6% gg Vj nach August +2,6% gg Vj

GB/Nationwide Hauspreisindex Aug -0,5% gg Vm; +2,0% gg Vj

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Aug -7 (Juli: -10)

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Aug PROGNOSE: -9

Japan/Kernverbraucherpreise Tokio Aug +0,9% (PROG: +0,8%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Aug +1,2% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Aug +0,5% gg Vm

Südkorea Industrieproduktion Juli +0,4% (PROG: +0,3%) gg Vormonat

Südkorea Industrieproduktion Juli +0,9% (PROG: +0,8%) gg Vorjahr

Südkorea Index Frühindikatoren Juli 99,8 (Juni: 100,0)

