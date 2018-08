Aktien von Isra Vision sind am Freitag nach Zahlen im frühen Handel stark gestiegen. Die Titel des Automatisierungsspezialisten schnellten in der Spitze um gut 9 Prozent nach oben auf 58,20 Euro. Das Unternehmen hat in den neun Monaten per Ende Juni mit einer operativen Marge (Ebt) von 13 Prozent nach eigenen Aussagen einen Rekordwert erreicht.

Die Aktie war nach einem starken Anstieg von Anfang April bis Ende Juni zuletzt in eine Seitwärtsbewegung zwischen 50 und gut 56 Euro übergegangen. Aus dieser Spanne ist der Kurs nun nach oben ausgebrochen. Nächste Zielmarke ist das Rekordhoch von Ende Juni bei 59,70 Euro./bek/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005488100

AXC0104 2018-08-31/09:59