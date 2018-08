Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die DIC Asset AG, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat sich im Rahmen eines Forward Deals das Neubauprojekt "Infinity Office" in Düsseldorf für das Bestandsportfolio mit einem Volumen von rund 153 Mio. Euro vertraglich gesichert, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...