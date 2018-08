Die Baader Bank hat ihre Anlageempfehlung "Hold" und das Kursziel von 17 Euro für die Aktien der s Immo nach Vorlage von Halbjahreszahlen bestätigt. Die s Immo hatte am Vortag Ergebnisse zu den ersten sechs Monaten 2018 vorgelegt, die über den Erwartungen von Baader-Analyst Andre Remke lagen.

Das Institut bleibe vorerst bei seinen Einschätzungen, will aber "das anhaltende Merger-Potenzial des Unternehmens im Auge behalten". Das "M&A-Karussell" rund um die s Immo drehe sich weiter, so Remke. Im Frühling war der geplante Einstieg der Immofinanz bei s Immo bekannt geworden - der 390 Mio. Euro schwere Deal ist aber noch nicht abgeschlossen, da die Zustimmung der Kartellbehörden aus sechs Ländern benötigt werde.

Die Gewinnschätzungen je Aktie für die s Immo beziffert die Baader Bank 0,90 Euro (2018), 0,94 Euro (2019) und 1,01 (2020). Die Dividendenprognose liegt bei 0,43 Euro (2018), 0,46 Euro (2019) und 0,48 Euro (2020) je Anteilsschein.

Zum Vergleich: Am Freitag wurden die Aktien der s Immo an der Wiener Börse am Vormittag mit plus 1,02 Prozent bei 17,88 Euro gehandelt.

Analysierendes Institut Baader Bank

ISIN: AT0000652250