DGAP-Media / 2018-08-31 / 10:00 *PRESSEMITTEILUNG* *CTS EVENTIM wird exklusiver Ticketing-Partner von "Mamma Mia! The Party" in London* · Show wird nach überwältigender Publikumsresonanz in Stockholm ab Mai 2019 zusätzlich auch im Londoner The O2 zu sehen sein · Kartenvorverkauf startet im Herbst dieses Jahres · Ausführender Produzent ist ABBA-Mitgründer Björn Ulvaeus, Produzentin Ingrid Sutej London/München, 31. August 2018. CTS EVENTIM, einer der international führenden Ticketing- und Live Entertainment-Anbieter, wird exklusiver Ticketing-Partner für die Londoner Produktion von "Mamma Mia! The Party". Das innovative Show-Format, in dessen Mittelpunkt die größten Hits der schwedischen Band ABBA stehen, wird seit Januar 2016 mit großem Erfolg in Stockholm aufgeführt und ab dem Spätfrühling 2019 zusätzlich im Londoner The O2 zu sehen sein. Das genaue Datum des Kartenvorverkaufs wird in Kürze bekanntgegeben. Pro Jahr werden mehr als 200.000 Tickets für "Mamma Mia! The Party" exklusiv über EVENTIM UK in den Verkauf gehen. Klaus-Peter Schulenberg, CEO von CTS EVENTIM, kommentierte: "Für uns ist es eine großartige Auszeichnung, ein so bahnbrechendes Format wie 'Mamma Mia! The Party' unterstützen zu dürfen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Produktion in London nahtlos an die großartigen Erfolge in Stockholm anknüpfen wird. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass sich Woche für Woche so viele Besucher wie möglich an der zeitlosen und stimmungsvollen Musik von ABBA erfreuen werden." Das Setting von "Mamma Mia! The Party" ist an das gleichnamige Musical und den Film angelehnt, der auf der griechischen Insel Skopelos spielt. "Mamma Mia! The Party" lässt die Besucher selbst zum Teil der Szenerie werden: Als Gäste einer griechischen Taverne befinden sie sich inmitten der Handlung um Restaurantbesitzer Nikos und dessen Familie - und kommen zugleich in den Genuss eines mediterranen Dreigängemenüs. Nicht zuletzt haben sie Gelegenheit, zu den Songs von ABBA zu tanzen. Ausführender Produzent von "Mamma Mia! The Party" ist ABBA-Mitgründer Björn Ulvaeus. Er erläutert die Entstehungsgeschichte der Show: "Der überwältigende Erfolg von ,Mamma Mia!' als Musical und als Film hat uns sehr überrascht. Er ist wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, dass die fröhlichen Songs von ABBA die Menschen fast automatisch in Partystimmung versetzen. Deshalb ist ,Mamma Mia! The Party' wie geschaffen dafür, dass unsere Gäste eine echte Party feiern können, bei der sie selbst Teil der Show werden. Wir blicken mittlerweile auf drei ausverkaufte Jahre in Stockholm zurück. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir ,Mamma Mia! The Party' nun mit unserem neuen Partner CTS EVENTIM nach London bringen." *Über CTS EVENTIM* CTS EVENTIM ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und _Live Entertainment. 2017 wurden mehr als 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", __"Rock im Park", "Hurricane" oder "Southside". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und seit 2015 Mitglied des MDAX. Im Jahr 2017 erwirtschafteten 3.020 Mitarbeiter in 23 Ländern einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro._ *Über MAMMA MIA! THE PARTY* MAMMA MIA! THE PARTY (MMTP) ist eine innovative Gastrotainment-Produktion. Produzenten sind Björn Ulvaeus, Gründungsmitglied der legendären schwedischen Popband ABBA, und Ingrid Sutej, die in Großbritannien und Kontinentaleuropa eine Reihe erfolgreicher Live Entertainment- und Musik-Formate produziert hat. MMTP ist eine hundertprozentige Tochter der MM! The Party AB, die von Björn Ulvaeus gegründet wurde und im Namen der Autoren und beteiligten Künstler die weltweiten MMTP-Rechte wahrnimmt. Geschäftsführer der MM! The Party AB sind Ingrid Sutej und Staffan Holm, der zugleich als Chairman von Live Nation Sweden fungiert. Die erste MMTP-Produktion feierte im Januar 2016 im Beisein aller vier ABBA-Mitglieder in Stockholm Premiere. Die Show ist seit drei Jahren durchgehend ausverkauft. Im Spätfrühling 2019 geht MMTP im The O2 in London an den Start. *Für weitere Informationen:* *CTS EVENTIM* Corporate Communications: Christian Steinhof Leiter Unternehmenskommunikation Tel.: +49.40.380788.7299 christian.steinhof@eventim.de _Investor Relations: Marco Haeckermann Vice President Corporate Development & Strategy Tel.: +49.421.3666.270_ marco.haeckermann@eventim.de _EVENTIM UK:_ _Nick Blackburn Chairman Tel.: +44.207.884.9150_ nick.blackburn@eventim.co.uk *MAMMA MIA! THE PARTY* _Weltweit: Suzi Arkley _ suzi@mammamiatheparty.com _London: Amanda Malpass PR_ info@amandamalpass.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: CTS Eventim AG & Co. KGaA Schlagwort(e): Entertainment 2018-08-31 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 