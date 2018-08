Die Wiener Börse ist am Freitag im Frühhandel dem schwachen Börsenumfeld gefolgt. Nach negativen Vorgaben aus Asien und den USA präsentierten sich auch Europas Leitbörsen einheitlich in der Verlustzone. So wurde der ATX gegen 9.45 Uhr mit 3.305,67 Punkten nach 3.318,04 Einheiten am Donnerstag errechnet, das ist ein Minus ...

