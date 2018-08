Der Energiekonzern Pioneer Natural Resources Co. (ISIN: US7237871071, NYSE: PXD) wird eine halbjährliche Dividende in Höhe von 0,16 US-Dollar ausschütten. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 12. Oktober 2018 (Record date: 28. September 2018). Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,32 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 174,74 US-Dollar (Stand: 30. August 2018) einer Dividendenrendite von ...

