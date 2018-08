Das britische Unternehmen Whitbread gab am Freitag bekannt, dass sie einem Deal mit Coca-Cola zugestimmt haben: Die Kaffeekette Costa geht an Coca-Cola für 5,1 Milliarden US-Dollar. Der Deal wurde einstimmig vom Whitbread-Vorstand beschlossen, um im besten Interesse der Aktionäre zu handeln, schrieb das Unternehmen in einer Erklärung. Im Frühjahr 2019 soll das Geschäft ...

