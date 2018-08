Die internationalen Handelskonflikte halten die Börsen auch am letzten Handelstag der Woche fest im Griff. Im Handelsstreit zwischen den USA und China könnte bereits in der kommenden Woche die nächste Eskalationsstufe gezündet werden. Das hatte die Wall Street im späten Handel belastet und auch in China standen die Börsenampeln am Freitag überwiegend auf Rot. Die Top Themen im Marktbericht von Börse Stuttgart TV: Vonovia hebt Prognose an +++ Isra Vision wächst kräftig +++ Coca-Cola übernimmt Kaffeemarke. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß