Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Sell" mit einem Kursziel von 4080 Pence belassen. Der Wirkstoffkandidat Anifrolumab habe in einer klinischen Studie gegen die Autoimmunerkrankung Lupus den primären Endpunkt verfehlt, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies dürfte negativ aufgenommen werden. Parekh hat das Mittel in seinem Bewertungsmodell zwar nicht berücksichtigt, andere Experten trauten ihm im Schnitt aber ein Umsatzpotenzial von 340 Millionen US-Dollar bis 2023 zu./ag/ajx Datum der Analyse: 31.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2018-08-31/10:55

ISIN: GB0009895292