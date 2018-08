In der ersten Hälfte des laufenden Jahres hat Adesso einen Umsatzanstieg um 19 Prozent auf 177,5 Millionen Euro erzielt. "Nachdem im Vorjahr die Investitionen in das starke Wachstum das Ergebnis überproportional belastet hatten, konnte in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...