DGAP-Media / 2018-08-31 / 10:40 *Deutsche Familienversicherung wird neuer Premium-Partner von Eintracht Frankfurt* Die Deutsche Familienversicherung (DFV) und Eintracht Frankfurt gehen ab sofort eine langfristig angelegte Premium-Partnerschaft ein. Die bis zur Saison 2022/2023 laufende Kooperation unterstützt das innovative Partnerschaftsmodell von Eintracht Frankfurt, bei dem nicht mehr nur die klassischen Werberechte im Vordergrund stehen. Die Deutsche Familienversicherung wird darüber hinaus auch offizieller Versicherungspartner des Bundesligavereins. *Eine digitale Partnerschaft auf Augenhöhe: DFV & SGE* "Wir haben bei Eintracht Frankfurt ehrgeizige Ziele und wollen uns in den nächsten Jahren vor allem in Sachen Digitalisierung zu einem Topklub in Deutschland entwickeln. Dafür brauchen wir Partner, die ebenso ambitioniert und innovativ denken. Umso mehr erfreut es uns mit der Deutschen Familienversicherung ein ganz besonderes digitales Unternehmen langfristig an unserer Seite zu haben", sagt Axel Hellmann, Vorstand der Eintracht Frankfurt Fußball AG, bei der offiziellen Vertragsunterschrift. Die Deutsche Familienversicherung hat sich von einem analogen Versicherungs-Start-Up mit klassischen Kommunikationswegen zu einem voll digitalisierten Versicherungsunternehmen entwickelt. Als einziges unabhängiges Unternehmen der Branche hat die DFV ihren Hauptsitz in Frankfurt. Der Fokus bei der Zusammenarbeit mit Eintracht Frankfurt liegt auf dem digitalen Vertrieb von DFV-Produkten und gemeinsamen Eventformaten. "Die Deutsche Familienversicherung ist verlässlich, digital, und wachstumsstark. Seit elf Jahren am Markt, sind wir profitabel und ein funktionierendes Insurtech-Unternehmen", so Dr. Stefan M. Knoll, Vorsitzender des Vorstandes und Gründer der Deutschen Familienversicherung. Eintracht Frankfurt, als emotionaler Türöffner und Anker in der Region, intensiviert durch die Premium-Partnerschaft, die seit 2010 bestehende Zusammenarbeit. In diesem langen Zeitraum hat sich die Deutsche Familienversicherung bereits als Förderer des Breiten- und Spitzensports von Eintracht Frankfurt verdient gemacht. "Wir freuen uns auf eine umfassende und langfristige Partnerschaft zwischen zwei international agierenden Marken, die gleichzeitig über einen starken regionalen Bezug und eine sehr hohe digitale Affinität verfügen. Das individuelle und innovative Leistungspaket setzt dabei besondere Schwerpunkte in der digitalen Aktivierung im B2B- und B2C-Bereich", sagt Marc Hassenzahl, Senior Director Team Eintracht Frankfurt bei Lagardère Sports Germany. *Über die Deutsche Familienversicherung * Die in Frankfurt am Main ansässige Deutsche Familienversicherung ist der erste digitalisierte Versicherer und das erste funktionierende Insurtech am deutschen Markt. Mit den einfach verständlichen, vernünftigen und ausgezeichneten Versicherungen der 16er Matrix wurden neue Maßstäbe in der Branche gesetzt. Einfach Alter eingeben und abschließen: Einfach. Vernünftig. Weitere Informationen unter: www.deutsche-familienversicherung.de Kontakt: Lutz Kiesewetter Leiter Unternehmenskommunikation Telefon: 069 74 30 46 396 Telefax: 069 74 30 46 46 E-Mail: lutz.kiesewetter@deutsche-familienversicherung.de Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/dfv/719433.html [1] Bildunterschrift: Premium-Partner Deutsche Familienversicherung Emittent/Herausgeber: DFV Deutsche Familienversicherung AG Schlagwort(e): Versicherungen 2018-08-31 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 719433 2018-08-31 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=84eec636fed8bc4eeffefa017c8d02e2&application_id=719433&site_id=vwd&application_name=news

August 31, 2018 04:40 ET (08:40 GMT)