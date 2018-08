Zu Beginn dieser Woche hat der Schweizer Pharma-Konzern Novartis das Okay von der Europäischen Kommission für seine CAR-T-Zell Therapie Kymriah erhalten. Bereits im August vergangenen Jahres hatte die amerikanische Arzneimittelbehörde Novartis die erste Zulassung für die CAR-T-Zelltherapie zur Behandlung von Kindern und jungen Erwachsenen mit einer bestimmten schweren Blutkrebserkrankung erteilt. Vor einigen Monaten wurde die Zulassung in Amerika auch auf Erwachsene mit einer weiteren Form von schwerem Blutkrebs erweitert. Nun ist das Verfahren auch in der EU zugelassen.

