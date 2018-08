Santacruz Silver Mining Ltd. gab gestern die finanziellen Ergebnisse seines Veta-Grande-Projektes in Zacatecas, Mexiko und seines Rosario-Projektes in San Luis Potosi, Mexiko für das zweite Quartal des Jahres bekannt.



Den Zahlen zufolge erwirtschaftete man einen Nettogewinn von 3.297 Dollar im Vergleich zu einem Nettoverlust von 806 im ersten Quartal des Jahres. Des Weiteren verzeichnete das Unternehmen einen Bruttogewinn von 1.287 Dollar.



Die Betriebskosten beliefen sich auf 32,54 Dollar je Unze verkauften Silbers, die All-In Sustaining Costs auf 35,48 je Unze verkauften Silbers. Der durchschnittlich realisierte Preis je Silberunze betrug 16,55 Dollar je Unze.



