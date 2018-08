Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-08-31 / 11:29 - Halbjahresergebnis bei EUR 1,6 Mio. (30.06.2017: EUR 2,2 Mio.) - IFRS 9-Anwendung belastet Ergebnis mit EUR 0,9 Mio (Ohne diesen einmaligen Effekt hätte sich das Halbjahresergebnis mit EUR 2,5 Mio. ergeben.) - Neugeschäft Leasing um 13 % gesteigert. Die ALBIS Leasing AG (ISIN DE0006569403 // WKN 656940) hat im ersten Halbjahr 2018 ein Neugeschäftsvolumen von EUR 41,0 Mio. (Vorjahr EUR 36,3 Mio.) und ein Halbjahresergebnis von EUR 1,6 Mio. erreicht. Das EBIT lag bei EUR 1,6 Mio. Das Halbjahresergebnis ist durch EUR 0,9 Mio. Aufwand aus der Umsetzung des IFRS 9 geprägt. Dieser neue Bewertungsstandard schreibt vor, dass für nicht leistungsgestörte Leasingforderungen erstmalig Risikovorsorge zu bilden ist. "Bereinigt um diese Risikovorsorge hätte die Gesellschaft ein Halbjahresergebnis von EUR 2,5 Mio. ausgewiesen. Das wären 13,6 % mehr als im Vorjahr. Ein gutes Ergebnis" - so Bernd Dähling, Sprecher des Vorstand - "die Umstellung auf IFRS 9 war ein einmaliger Effekt, den wir abgearbeitet haben und der nicht liquiditätswirksam war." Die ALBIS Leasing Gruppe steigerte das Neugeschäft im ersten Halbjahr 2018 um EUR 4,7 Mio., das entspricht 13 %. Die Anzahl geschlossener Neuverträge konnte auf 5.053 - nach 4.557 im ersten Halbjahr 2017 - erhöht werden. Der Vorstand erwartet für die nächsten sechs Monate eine Neugeschäftsentwicklung auf Planniveau und geht von einer weiteren Steigerung des Neugeschäfts bis zum Jahresende aus. Vertriebsvorstand Oppitz sagt dazu: "Angesichts des bereits genehmigten Antragsbestandes - gegenwärtig EUR 23 Mio. beziehungsweise über 50 % mehr als im Vorjahr - erwarten wir für das zweite Halbjahr 2018 einen weiteren Zuwachs im Neugeschäft." Im ersten Halbjahr 2018 konnten neue Refinanzierungsvereinbarungen mit einem Volumen von EUR 90 Mio. geschlossen werden. Die Refinanzierung ist bereits sehr gut angelaufen und konnte mit den neuen Vereinbarungen erheblich diversifiziert werden; die vereinbarten Volumina sichern unsere Neugeschäftsplanung. Die deutlich verbesserten Konditionen werden sich positiv auf die Gesamtmarge auswirken. Mit dem deutlich gesteigerten Neugeschäft, der verbesserten Refinanzierung und der Umsetzung der Strategien für den Vertrieb ist die Gesellschaft im operativen Bereich auf dem richtigen Weg. Nach den Jahren der Strukturierung des Konzerns steht die Konzentration auf das Kerngeschäft im Fokus. Damit werden erfreuliche Fortschritte erreicht. Die Erwartungen für das zweite Halbjahr und das Jahr 2019 sind daher weiterhin sehr optimistisch. Der Halbjahresfinanzbericht ist unter www.albis-leasing.de/investor-relations/finanzberichte abrufbar. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: ALBIS Leasing AG Schlagwort(e): Finanzen 2018-08-31 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ALBIS Leasing AG Ifflandstraße 4 22087 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40-808 100-100 Fax: +49 (0) 40-808 100-179 E-Mail: info@albis-leasing.de Internet: www.albis-leasing.de ISIN: DE0006569403 WKN: 656940 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 719491 2018-08-31

