Vectron Systems AG: Digitale Loyalty-Lösung für die Gastronomie geplant: DeutschlandCard und Vectron unterzeichnen Letter of Intent DGAP-Ad-hoc: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Kooperation Vectron Systems AG: Digitale Loyalty-Lösung für die Gastronomie geplant: DeutschlandCard und Vectron unterzeichnen Letter of Intent 31.08.2018 / 12:03 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DeutschlandCard GmbH und die Vectron Systems AG haben am 31.08.2018 einen Letter of Intent (LOI) unterzeichnet. Ziel der angestrebten Kooperation ist es, gemeinsam eine digitale Kundenkarten-Lösung für die Gastronomiebranche aufzubauen. Zusätzlich zum Einzelhandel soll die DeutschlandCard künftig in der Gastronomie akzeptiert werden können. Mit DeutschlandCard und Vectron finden zwei starke Anbieter zusammen. Die DeutschlandCard GmbH, eine hundertprozentige Tochter der Bertelsmann SE & Co. KGaA, ist Betreiber eines der größten Kundenbindungssysteme in Deutschland und hat viele namhafte Partner wie beispielsweise Edeka, Netto Marken-Discount und Esso. Vectron Systems ist ein Fullsize-Systemlösungsanbieter von Kassensystemen sowie Cloud Services mit marktführender Position in den Branchen Gastronomie und Bäckerei. Künftig soll die DeutschlandCard an Vectron-Kassen zum Sammeln und Einlösen von Punkten genutzt werden können. Damit erhalten auch kleine und mittelständische Unternehmen Zugang zu dem Multipartner-Bonusprogramm. Es ermöglicht ihnen die Teilnahme an einem etablierten und erfolgreichen Loyalty-System, das bereits mehr als 20 Millionen Teilnehmer sowie mehr als 10.000 teilnehmende POS aufweist, und ihnen dadurch von Anfang an Mehrwerte bietet. Zugleich könnten Programmteilnehmer der DeutschlandCard ihre Karten künftig auch in der Gastronomie einsetzen, was die Karte noch attraktiver macht. Im Rahmen der Kooperation sollen außerdem zusätzliche Services und Angebote ergänzt werden. So sieht die Kooperation etwa einen eigenen Gastronomie-Bereich auf der DeutschlandCard Website sowie in der App vor. Zudem ist die Integration von weiteren Funktionalitäten wie Online-Tischreservierungen und Online-Bestellungen geplant. DeutschlandCard und Vectron wollen damit eine Alternative zu bestehenden Gastronomie-Plattformen bieten. Kontakt: Tobias Meister Vectron Systems AG Willy-Brandt-Weg 41 48155 Münster, Germany phone +49 (0) 2983 908121 mobile +49 (0) 170 2939080 fax +49 (0)251 2856-560 www.vectron.de tobias.meister@vectron.de 31.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Vectron Systems AG Willy-Brandt-Weg 41 48155 Münster Deutschland Telefon: 0251/ 28 56 - 0 Fax: 0251/ 28 56 - 564 E-Mail: info@vectron.de Internet: www.vectron.de ISIN: DE000A0KEXC7 WKN: A0KEXC Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 719469 31.08.2018 CET/CEST

ISIN DE000A0KEXC7

AXC0146 2018-08-31/12:04