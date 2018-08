Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Innogy nach dem vorläufigen Okay der Briten für die Vertriebskooperation mit SSE auf "Halten" mit einem Kursziel von 38,40 Euro belassen. Ein Scheitern wäre kein "Dealbreaker" für die insgesamt im Fokus stehende Eon/RWE-Vereinbarung, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eon hat sich in der Folge rund 86 Prozent der Innogy-Anteile gesichert./ag/ajx Datum der Analyse: 31.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

