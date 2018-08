Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) auf "Neutral" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Die Erstattungsrisiken für den Dialysekonzern im Zusammenhang mit einem Gesetzesentwurf in Kalifornien seien zwar für sich gesehen begrenzt, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Sorge sei jedoch, dass andere Bundesstaaten folgten./ag/ajx Datum der Analyse: 31.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

