Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unibail-Rodamco-Westfield nach den Zahlen des Immobilienunternehmens auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die Kennziffern seien uneinheitlich ausgefallen, schrieb Analyst Sander Bunck in einer am Freitag vorliegenden Studie. Während sich die Einkaufszentren in Europa recht gut entwickelt hätten, sei das US-Geschäft hinter den Erwartungen geblieben. Es sei unklar, wie die Franzosen die Mieteinnahmen in den USA künftig steigern wollten./mf/ajx Datum der Analyse: 30.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2018-08-31/13:56

ISIN: FR0013326246