Eurozone-Inflation sinkt im August auf 2,0 Prozent

Der Preisdruck in der Eurozone hat im August nachgelassen, während Ökonomen im Vorfeld mit einer stabilen Inflation gerechnet hatten. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Meldung mitteilte, sank die jährliche Inflationsrate auf 2,0 von 2,1 im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Rate von 2,1 Prozent vorhergesagt. Die sogenannte Kernteuerung, die besonders volatile Preise ausspart, sank im August ebenfalls.

Frankreichs Inflation bleibt stabil im August

Die französische Inflation ist im August stabil gestiegen. Die am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene jährliche Inflationsrate betrug wie im Vormonat 2,6 Prozent, teilte das Statistikamt mit. Die Abschwächung der Energiepreise sei durch einen leichten Anstieg der Lebensmittelpreise nahezu ausgeglichen worden.

Eurozone-Arbeitslosenquote im Juli stabil bei 8,2 Prozent

Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist im Juli stabil bei 8,2 Prozent geblieben. Das ist die niedrigste Quote, die seit November 2008 im Euroraum verzeichnet wurde. Allerdings wurde der Wert für Juni von 8,3 auf 8,2 Prozent nach unten revidiert, wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Quote von 8,3 Prozent prognostiziert.

Türkei erhöht Steuern auf Guthaben in ausländischer Währung

Die Türkei hat eine Steuer auf Fremdwährungskonten erhöht und auf eine weitere auf Lira-Einlagen verzichtet, um der kränkelnden Währung des Landes zu helfen, während die Besorgnis über den Zustand der türkischen Wirtschaft zunimmt. Laut einer Mitteilung im Amtsblatt haben die türkischen Behörden die Quellensteuer auf Fremdwährungseinlagen von bis zu einem Jahr auf 16 von 15 Prozent erhöht. Die Quellensteuer auf Lira-Einlagen von mehr als einem Jahr von 10 Prozent auf Null gesenkt.

Maas verteidigt Vorschlag für unabhängiges europäisches Zahlungssystem

Trotz Bedenken von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Außenminister Heiko Maas (SPD) seinen Vorschlag für den Aufbau eines von den USA unabhängigen europäischen Zahlungssystems verteidigt. "Ich glaube, dass wir darüber reden müssen, denn ansonsten werden die Chinesen ein solches Zahlungssystem auf den Weg bringen", sagte Maas beim Treffen mit seinen EU-Kollegen in Wien. "Und ich glaube nicht, dass das dem europäischen Interesse entspricht."

Brinkhaus will Unions-Fraktionsvorsitz

Unions-Fraktionsvize Ralph Brinkhaus (CDU) hat nach eigenen Angaben eine Kandidatur für den Vorsitz der derzeit von Volker Kauder (CDU) geführten Fraktion ins Spiel gebracht. "Ja, es ist richtig: Ich habe für die anstehende Wahl des Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion mein Interesse angemeldet", sagte Brinkhaus der Funke-Mediengruppe und bestätigte damit entsprechende Berichte. "Das sollte in einer Demokratie kein ungewöhnlicher Vorgang sein", betonte der CDU-Finanzpolitiker.

Schulze fordert verbindlicheren Klimaschutz

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat nach dem Gutachten eines Expertengremiums zum Klimaschutz verlässlichere Maßnahmen verlangt. "Wir brauchen mehr Verbindlichkeit und mehr Berechenbarkeit in der deutschen Klimapolitik", sagte Schulze bei einer Pressekonferenz mit Mitgliedern des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU).

Juncker kündigt im Falle von US-Strafzöllen auf Autos Gegenzölle an

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat für den Fall von US-Strafzöllen auf Autos Gegenzölle angekündigt. Wenn US-Präsident Donald Trump Strafzölle auf Autos erhebe, "dann passiert, dass wir das auch tun", sagte Juncker im ZDF-Morgenmagazin. Trump hatte der Nachrichtenagentur Bloomberg zuvor gesagt, das Angebot zur Aufhebung gegenseitiger Autozölle sei "nicht gut genug".

Juncker: EU-Kommission wird Abschaffung der Zeitumstellung empfehlen

Nach der europaweiten Online-Befragung zur Umstellung zwischen Winter- und Sommerzeit will die EU-Kommission die Abschaffung der Zeitumstellung empfehlen. Da sich in der Umfrage eine Mehrheit der EU-Bürger gegen die Zeitumstellung ausgesprochen habe, werde die EU-Kommission am Freitag einen entsprechenden Beschluss fällen, sagte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im ZDF-Morgenmagazin.

Warnungen aus EU vor Gebietstausch von Serbien und Kosovo

Überlegungen für einen Gebietstausch zwischen Serbien und Kosovo stoßen in der EU auf Warnungen. "Wir glauben, dass das zu viele alte Wunden in der Bevölkerung aufreißen kann", sagte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) beim Treffen mit seinen EU-Kollegen und den Beitrittskandidaten vom Westbalkan in Wien. "Und deshalb sind wir an der Stelle sehr skeptisch." Auch Luxemburg und Finnland mahnten zur Vorsicht.

Kretschmer wertet Gespräche in Chemnitz als "sehr wichtig"

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat seine Gespräche in Chemnitz als "sehr wichtig" bezeichnet. Diese könnten aber nur ein Anfang sein, sagte Kretschmer im ZDF-Morgenmagazin. Der Regierungschef war am Donnerstagabend zu einem schon länger geplanten Bürgergespräch in Chemnitz gewesen, wo es in den vergangenen Tagen zu massiven Ausschreitungen gekommen war.

US-Präsident bezeichnet Untersuchungen zur Russland-Affäre als "illegal"

US-Präsident Donald Trump hat die Untersuchungen des Sonderermittler in der Russland-Affäre, Robert Mueller, erneut kritisiert. "Ich betrachte eine Untersuchung zur Russland-Affäre als illegal", sagte Trump der Nachrichtenagentur Bloomberg. Trump bezog sich dabei auf Rechtsexperten, ohne jedoch Namen zu nennen. Diesen "großen Spezialisten" zufolge hätte es niemals zur Einsetzung eines Sonderermittlers kommen dürfen, sagte Trump.

Italien/Verbraucherpreise Aug vorl. +0,5% gg Vm, +1,7% gg Vj

Italien/Verbraucherpreise Aug PROG: +0,2% gg Vm, +1,4% gg Vj

